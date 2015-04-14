Лига чемпионов, 1/4 финала, "Атлетико" - "Реал": видео онлайн-трансляция

Спустя 11 месяцев после лиссабонского финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2013/14, в котором впервые в 59-летней истории турнира сыграли клубы из одного города, "Атлетико" и "Реал" снова померяются силами в главном клубном турнире Европы - на стадии четвертьфинала.

"Реал" обыграл "Атлетико" (4:1) в прошлом финале, хотя был на волоске от фиаско после гола Диего Година. Серхио Рамос сравнял счет на последних минутах компенсированного времени, после чего команда Карло Анчелотти забила три безответных гола в дополнительное время. За 30 минут по мячу забили Гарет Бейл, Марсело и Криштиану Роналду, для которого гол в финале стал 17-м в розыгрыше. Таким образом, португалец установил новый рекорд турнира. Наставник же "Реала" Карло Анчелотти в третий раз выиграл Лигу чемпионов.

Помимо прошлого финала, в еврокубках команды также бились в полуфинале Кубка европейских чемпионов-1958/59. В первом матче "Реал" дома взял верх (2:1), но затем минимально уступил на поле "Атлетико". В переигровке на нейтральном поле в Сарагосе решающий гол забил Ференц Пушкаш (2:1), и "Реал" четвертый раз кряду вышел в финал турнира.

Что касается современной истории противостояния клубов, то после лиссабонского финала "Атлетико" встречался с "Реалом" шесть раз. В чемпионате команда Диего Симеоне выиграла оба матча - 2:1 на выезде, 4:0 дома. "Атлетико" также был сильнее "Реала" во втором раунде Кубка Испании (2:0 дома, 2:2 на выезде) и Суперкубке Испании - 1:1 на выезде и 1:0 дома. Таким образом, в нынешнем сезоне "Атлетико" во всех турнирах превосходил "Реал" в личных встречах. Но, в таблице чемпионата Испании "Атлетико" отстает от соперника на 7 баллов и имеет минимум шансов на чемпионство, а в Кубке - после победы над "Реалом" - проиграла в следующем раунде. И теперь может достичь победы только в Лиги чемпионов.

На котировках букмекерских контор команды оцениваются приблизительно одинаково с небольшим перевесом в пользу "Реала". На победу "Атлетико" ставки принимаются с коэффициентом 2,7 к 1, на ничью - 3,1 к 1, а на победу "Реала" - 2,58 к 1.

Стартовые составы команд:

Атлетико М: 13. Облак, 2. Годин, 3. Сикейра, 23. Миранда, 4. Суарес М., 6. Коке, 7. Гризманн, 14. Габи, 20. Хуанфран Торрес, 10. Туран, 9. Манджукич

Запасные: 1. Мойя, 18. Гамес, 24. Хименес, 5. Тьягу Мендеш, 8. Рауль Гарсия, 17. Сауль Ньигес, 19. Торрес

Реал: 1. Касильяс, 2. Варан, 11. Бэйл, 12. Марсело, 15. Карвахаль, 4. Серхио Рамос, 8. Кроос, 10. Хамес Родригес, 19. Модрич, 7. Роналду, 9. Бензема

Запасные: 13. Навас К., 3. Пепе, 17. Арбелоа, 24. Ильярраменди, 6. Хедира, 20. Хесе Родригес, 23. Иско