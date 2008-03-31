Томенко начнет карьеру телеведущего на Пасху

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО презентовал новую телепрограмму „Начни новую жизнь”, которая будет выходить на канале „ICTV” в рамках проекта „Здоровым и спортивным быть модно”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО „Новая жизнь” стартует на Пасху, 27 апреля, первый выпуск программы - в 13.00.

„Идея этой телепрограммы, первые 12 передач которой я буду вести, – вернуть в украинское общество моду на здоровый образ жизни. Особенно для нас важно привлечь внимание молодых людей к здоровой и активной жизни, – сказал автор идеи этого телепроекта Н.ТОМЕНКО. – Это задание непростое. Его можно реализовать лишь популярным языком телевидения и совместными усилиями известных политиков, спортсменов и деятелей культуры”.

Он отметил, что акцент в телепередаче будет делаться не на спортивной составляющей, а, в первую очередь, на здоровье человека и возможности активно и полезно проводить свободное время. Зрители этой передачи смогут узнать достаточно много полезной информации: как правильно подбирать спортивную одежду и аксессуары, каковы правила различных спортивных игр, как активный отдых может улучшить самочувствие и здоровье. Кроме ведущего программы – Н.ТОМЕНКО - еженедельно в программу будут приглашать двух звезд: спорта и шоу-бизнеса. Каждый выпуск будет посвящен определенному виду спорта – теннису (большому и настольному), баскетболу, бадминтону, футболу, легкой атлетике, боксу и др. Гостями ведущего станут представители спортивного олимпа нашей страны – мировые чемпионы, олимпийцы, мастера спорта. Они будут проводить своеобразные мастер-классы, учить тонкостям своего вида спорта, будут давать интересные и полезные рекомендации для украинских певцов, актеров, музыкантов и, конечно, телезрителей.

Н.ТОМЕНКО отметил, что со стороны парламента желание вернуть здоровье в Украину есть. Он напомнил о принятии Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О рекламе” (относительно рекламы табачных изделий и алкогольных напитков), согласно которому уже со следующего года на носителях внешней рекламы в городах и за их пределами исчезнет реклама алкоголя, табака и слабоалкогольных напитков, а с 1 января 2010 года будет запрещена реклама алкоголя и табака в печатных СМИ, кроме специализированных изданий.

Также, по словам политика, он будет настаивать на скорейшем рассмотрении законопроекта относительно ограничения потребления и продажи слабоалкогольных напитков (рег. №1171). На сегодня этот законопроект поддержан профильным комитетом и готовится к первому чтению. В частности, в данном проекте закона предусматривается запрещение (за исключением специальных отведенных для этого мест) потребления пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий в заведениях здравоохранения, в учебных и образовательно-воспитательных заведениях, общественном транспорте, в заведениях культуры, в закрытых спортивных сооружениях и местах проведения массовых мероприятий, на детских площадках, пляжах и тому подобное. Также, согласно законопроекту, органы местного самоуправления в пределах соответствующей административной территории имеют право объявлять свободные от курения зоны.

“К сожалению, обеспечение выполнения норм многих уже действующих законов в большинстве регионов не контролируется должным образом. Так, часто нарушается норма законодательства об отведении в общественных местах для некурящих лиц не менее 50% площади, размещенной так, чтобы табачный дым не распространялся на эту территорию, и другие нормы. Потому правительство и органы местной власти должны быть более активными в обеспечении контроля над выполнением норм действующего законодательства в этой сфере”, - отметил Н.ТОМЕНКО. А СМИ, по его убеждению, должны способствовать формированию моды на здоровый и спортивный образ жизни, в частности, в молодежи.