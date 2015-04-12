Украинка Паратова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Спортсменка из Одессы оставила далеко позади своих конкуренток уже в первом упражнении - рывке, с результатом 90 кг. завоевав «малое» золото, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Украины.

В толчке наша тяжелоатлетка показала результат в 110 кг, также заняв первую строчку в упражнении. В итоге лучшая украинская тяжелоатлетка 2014 года уже во второй раз стала Чемпионкой Европы.

«В 2013 я уже получала «золото» на континентальном первенстве, но в прошлом году уступила лишь один килограмм своей сопернице из Турции. Поэтому сейчас я ехала на Чемпионат Европы с одной четкой целью - вернуть себе чемпионство», - комментирует свою победу Юлия Паратова.

Интересно, что это уже вторая победа для украинских тяжелоатлетов за день. Несколькими часами ранее 16-летний Игорь Обухов завоевал золото на Чемпионате мира среди кадетов в Перу.

Медаль Паратовой стала первой для Украины на чемпионате Европы-2015, который проходит в Тбилиси с 11 по 18 апреля.