УПЛ, 19-й тур, "Карпаты" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают на своем поле полтавскую "Ворсклу".

Этим матчем закрывается программа очередного тура УПЛ.

В нынешнем противостоянии сошлись команды, которые занимают, соответственно, 14-е и 7-е места в турнирной таблице. "Карпаты" являются аутсайдерами сезона не столько в силу собственного низкого мастерства, сколько в силу бюрократических препонов и обстоятельств. Клуб был неоднократно оштрафован, в том числе, лишением очков, из-за конфликта со своим бывшим игроком. В свою очередь, "Ворскла" занимает привычное для себя место в середине турнирной таблицы.

На котировках букмекеров шансы команд представляются приблизительно равными, с небольшим преимуществом гостей. На победу "Карпат" ставки принимаются с коэффициентом 2,89 к 1, в то время как на ничью - 3,09 к 1, а на победу "Ворсклы" - 2,38 к 1.