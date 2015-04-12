"Динамо" и "Заря" сыграли вничью в центральном матче тура УПЛ

В Киеве завершился матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало луганскую "Зарю" и свело игру вничью - 2:2.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

В этом матче результатывным выдалось уже самое начало игры, когда в течении 10 минут команды обменялись точными ударами. На 4-й минуте Андрей Ярмоленко по правому флангу сделал пас на Диего Силву, тот сделал рывок и на входе в штрафную сделал передачу на Артема Кравца, который одним касанием переправил мяч в дальний угол - 1:0. Впрочем, прошло всего 5 минут, как гости сравняли счет. Андрей Пилявский реализовал пенальти, нанеся четкий удар в правый от себя угол. Вратарь "Динамо" Александр Рыбка прыгал по направлению к мячу, но до него не дотянулся. Однако, еще до перерыва "Динамо" вновь вышло вперед. На 35-й минуте Сергей Рыбалка нанес блестящий удар со штрафного и мяч влетел в ближний верхний угол - получился очень красивый гол, 2:1.

Во втором тайме гости не стушевались и использовали каждую самую минимальную возможность для того, чтобы сравнять счет. И на 68-й минуте отличился Желько Любенович. Его партнер по команде Никита Каменюка слева прострелил во вратарскую, и там Любенович, сыграв на опережение, с угла вратарской переправил мяч в сетку - 2:2.

В оставшееся время уже "Динамо" имело заметное преимущество, но добыть победу так и не смогло.

Таким образом, после 19 туров на счету "Динамо" 49 очков, донецкого "Шахтера" - 44, днепропетровского "Днепра" - 41.