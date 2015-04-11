"Днепр" и "Металлист" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

В Днепропетровске завершился центральный матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал харьковский "Металлист" и сыграл вничью - 0:0.

После этой потери очков "Днепр" увеличил отставание в борьбе за 2-е место от донецкого "Шахтера".

Игра проходила с заметным преимуществом хозяев поля, которые были явными фаворитами в предматчевых расскладах. Но, ни многочисленные угловые и штрафные в исполнении Коноплянки, ни удары с близкого расстояния почти в упор Романа Безуса и Дугласа Баселара, ожидаемого результата хозяевам не принесли. Харьковчане сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности.

В других матчах тура ужгородская "Говерла" одолела мариупольский "Ильичевец" - 2:1, запорожский "Металлург" и луцкая "Волынь" сыграли вничью - 1:1, донецкий "Металлург" обыграл земляков из "Олимпика" - 4:2, а донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" со счетом 5:0.

Таким образом, по итогам тура "Шахтер" набрал 44 очка, а "Днепр" - 41. У "Динамо" 48 баллов в турнирной таблице, но команда свой матч 19-го тура проведет только в воскресенье - против луганской "Зари".