УПЛ, 19-й тур, "Динамо" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня на столичном стадионе "Динамо" проходит один из важнейших матчей тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает луганскую "Зарю".

В этом матче сойдутся 1-я и 4-я команды турнирной таблицы.

Два матча «Динамо» с «Зарей» – в Кубке и чемпионате Украины – разделяют всего три дня. В среду киевляне были сильнее оппонента в кубковом матче со счетом 2:0.

Отчетный поединок станет одним из центральных в 19-м туре Премьер-лиги. Встречаются команды, претендующие на попадание, соответственно, в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Кроме того, на данный момент, у «Динамо» семь подряд побед, у «Зари» четыре победы в пяти матчах.

Уверенная победа над «Зарей» в четвертьфинале Кубка Украины стала хорошей репетицией для команды Сергея Реброва в преддверии воскресной игры. Но расслабляться не стоит. Лишь три команды в нынешнем чемпионате сумели отобрать очки у «Динамо», и луганчане стали одной из них.

Ассистент главного тренер Сергей Федоров отметил перед игрой: «Все ребята тренируются и серьезно настраиваются на игру с «Зарей». Для нас очень важно набрать три очка и сохранить отрыв от преследователей. В кубковой встрече тренерский штаб провел эксперименты, посмотрел в деле молодежь и имеющих мало игровой практики исполнителей. В чемпионате же выйдет самый оптимальный состав».

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается "Динамо", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,18 к 1, в то время как на ничью - 6,08 к 1, а на победу "Зари" - 12,38 к 1.