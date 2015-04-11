УПЛ, 19-й тур, "Днепр" - "Металлист": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит центральный матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает харьковский "Металлист".

В этом матче сошлись 3-я и 5-я команды турнирной таблицы соревнований.

Хотя сегодня матч вряд ли заранее расценивается как выяснение отношений равных соперников ("Днепр" опережает соперника на 13 очков в таблице), да и принципиальность противостояния в последние полтора года сошла на низкий уровень, все равно внимание к Днепропетровску будет приковано повышенное. А едва ли не наиболее заинтересованными здесь будут наставники - намечается второй матч Мирона Маркевича-учителя и Игоря Рахаева, который уже второй год является самостоятельной единицей на высшем отечественном уровне. Ранее, Рахаев многие годы был помощником Маркевича, когда тот был главным тренером "Металлиста".

Встреча первого круга завершилась бенефисом днепропетровцев и, в частности, Бруно Гамы. Португалец, вне сомнений, выдал в сентябре в Харькове лучший поединок за украинский период карьеры. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Днепра".

На котировках букмекерских контор в предстоящем матче "Днепр" является явным фаворитом. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1,22 к 1, на ничью - 5,45 к 1, на победу "Металлиста" - 11,68 к 1.

Стартовые составы команд:

Днепр: 71. Бойко, 20. Лео Матос, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 30. Папа Гуйе, 7. Канкава, 8. Ксенз, 25. Федорчук, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезнев

Запасные: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 12. Бруно Гама, 19. Безус, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 9. Калинич

Металлист: 23. Погорелый, 2. Довгий, 15. Рыжук, 19. Селин, 30. Булят, 3. Ищенко, 5. Ковальчук К., 22. Кулаков, 80. Приемов, 7. Болбат, 21. Беседин

Запасные: 1. Сидоренко, 9. Бобко, 45. Осман А., 10. Каядо, 11. Барилко, 28. Назаренко, 47. Бойчук