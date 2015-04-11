"Украинские атаманы" разгромили команду Алжира в матче WSB
00:54, 11 апреля 2015Спорт
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Наши боксеры выиграли все пять поединков.
ukraineotamans.com.ua
«Украинские атаманы» - «Алжирские пустынные ястребы» 5:0
До 52 кг. Азат Усеналиев – Абдельхаким Эльбарка 50:44, 50:45, 50:45.
До 60 кг. Виктор Славинский – Реда Бенбазиз 48:47, 48:47, 48:47.
До 69 кг. Олег Зубенко – Зоир Кидачи 49:46, 48:47, 49:47.
До 81 кг. Александр Хижняк – Набил Кассель 20:18, 20:18, 20 18 R2 (бой прерван во 2-м раунде из-за рассечения над глазом у алжирца, украинец выиграл по очкам).
+91 кг. Игорь Шевадзуцкий – Хамза Бегуирни технический нокаут в 4-м раунде.
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