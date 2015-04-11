"Украинские атаманы" разгромили команду Алжира в матче WSB

Наши боксеры выиграли все пять поединков.

«Украинские атаманы» - «Алжирские пустынные ястребы» 5:0 До 52 кг. Азат Усеналиев – Абдельхаким Эльбарка 50:44, 50:45, 50:45. До 60 кг. Виктор Славинский – Реда Бенбазиз 48:47, 48:47, 48:47. До 69 кг. Олег Зубенко – Зоир Кидачи 49:46, 48:47, 49:47. До 81 кг. Александр Хижняк – Набил Кассель 20:18, 20:18, 20 18 R2 (бой прерван во 2-м раунде из-за рассечения над глазом у алжирца, украинец выиграл по очкам). +91 кг. Игорь Шевадзуцкий – Хамза Бегуирни технический нокаут в 4-м раунде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter