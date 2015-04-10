"Шахтер" вышел в финал Юношеской лиги УЕФА

В Ньоне (Швейцария) завершился первый полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" встречался с бельгийским "Андерлехтом" и обыграл соперника со счетом 3:1.

Дончане выиграли матч, по ходу которого отставали от соперника в счете.

В первом тайме команды, в основном, играли осторожно и создали минимум моментов у ворот друг друга. А после перерыва игра была гораздо более зрелищная и динамичная.

Счет на 55-й минуте открыли игроки "Андерлехта". Бельгийцы прижали горняков к воротам, и в итоге к голу привела подача Самюэля Бастьена с углового, которую головой четко замкнул на ближней штанге Сами Бурар.

Бельгийцы владели преимуществом чуть более 20 минут, после чего, на 76-й Александр Зубков выдал шикарную передачу из центра поля, Андрей Борячук остроумно пропустил мяч, дезориентировав защитника, а Виктор Коваленко спокойно поразил ближний угол ворот Миле Свилара. А уже через 4 минуты Денис Арендарук забил победный гол дончан. Теперь уже Коваленко выступил в роли ассистента, а Арендарук в ближнем бою не оставил Свилару ни единого шанса. Наконец, на 87-й минуте, Коваленко сделал дубль, доведя преимущество "Шахтера" до двух голов. Если первый удар форварда в этом эпизоде заблокировал защитник бельгийцев Натан де Медина, то затем Коваленко выиграл отскок и со второй попытки поразил цель - 3:1.

По регламенту соревнований, полуфиналы и финал проходят на стадионе "Коловрэ", непосредственно примыкающему к штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Сегодня вечером, во втором полуфинале, сойдутся английский "Челси" и итальянская "Рома". Победитель этого матча оспорит звание лучшей юношеской команды Европы с "Шахтером".

Финал Юношеской лиги УЕФА состоится 13 апреля.