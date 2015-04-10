WSB, 12-й тур, "Украинские атаманы" - "Алжирские пустынные ястребы": видео онлайн-трансляция

В домашнем поединке наша команда встретится с представителями Алжира - «Алжирскими пустынными ястребами».

Перед стартом противостояния с алжирцами «Украинские атаманы» занимают 4-ю строчку в подгруппе «А» с 21-м набранным баллом. В то время как «Пустынные ястребы» занимают последнюю 8-ю строчку турнирной таблицы с 5-ю зачетными очками.

В предыдущем раунде соревнований алжирская команда уступила «Британским львиным сердцам» со счетом 2:3. С таким же счетом закончили матчевую встречу «Украинские атаманы» уступив «Марокканским атласным львам» в выездной матчевой встрече.

Напомним, в нынешнем сезоне соревнований «Атаманы» и «Пустынные ястребы» уже встречались между собой. В рамках пятого тура Всемирной серии бокса наша команда в выездном матче победили алжирцев со счетом 3:2.

Накануне команды объявили составы и прошли официальную процедуру взвешивания. Все спортсмены уложились в весовой лимит и получили разрешение выйти на ринг.

Таким образом, в ближайшем поединке в ринге сойдутся:

Весовая категория 52 кг. Азат Усеналиев «Украинские атаманы» - Абдельхаким Ельбарка «Пустынные ястребы»

Весовая категория 60 кг. Виктор Славинский «Украинские атаманы» - Реда Бенбазиз «Пустынные ястребы»

Весовая категория 69 кг. Олег Зубенко «Украинские атаманы» - Зоир Кидачи «Пустынные ястребы»

Весовая категория 81 кг. Александр Хижняк «Украинские атаманы» - Набил Кассель «Пустынные ястребы»

Весовая категория +91 кг. Игорь Шевадзуцкий «Украинские атаманы» - Хамза Бегуирни «Пустынные ястребы»