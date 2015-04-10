Обладатель Кубка мира Верняев возглавит сборную Украины на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
14:21, 10 апреля 2015Спорт
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Тренерский совет Федерации гимнастики Украины обнародовала состав команды на чемпионат Европы по спортивной гимнастике.
Олег Верняев будет лидером команды на чемпионате Европы / noc-ukr.org
На турнире страну представят 8 спортсменов во главе с действующим обладателем Кубка мира (сезона 2014/15) Олегом Верняевым, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
В составе команды значатся - Олег Верняев, Игорь Радивилов, Никита Ермак, Виталий Арсеньев, Андрей Сеничкин, Александр Супрун, Ангелина Кислая и Кристина Санькова.
Награды первенства будут разыграны лишь в индивидуальных программах - многоборье и упражнениях на снарядах. Проведение командного турнира не запланировано.
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 15 по 19 апреля во французском городе Монпелье.
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