Обладатель Кубка мира Верняев возглавит сборную Украины на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

На турнире страну представят 8 спортсменов во главе с действующим обладателем Кубка мира (сезона 2014/15) Олегом Верняевым, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В составе команды значатся - Олег Верняев, Игорь Радивилов, Никита Ермак, Виталий Арсеньев, Андрей Сеничкин, Александр Супрун, Ангелина Кислая и Кристина Санькова.

Награды первенства будут разыграны лишь в индивидуальных программах - многоборье и упражнениях на снарядах. Проведение командного турнира не запланировано.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 15 по 19 апреля во французском городе Монпелье.