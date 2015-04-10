Наталья Пигида и Николай Панасейко признаны лучшими легкоатлетами марта в Украине

Они победили в опросе, который проводился среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook), сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Подавляющим большинством голосов лучшей легкоатлеткой марта в Украине признана Пигида (Киевская обл.), которая завоевала золотую медаль в Праге (Чехия) на Чемпионате Европы в соревнованиях по бегу в помещении на дистанции 400 метров.

У мужчин во всех трех опрашиваемых группах считанные голоса разделили сумчанина Евгения Гуцола, который в Праге занял пятое место по результатам соревнований на 400-метровке, и Николая Панасейко с Луганщины - обладателя четырех золотых наград Чемпионата Европы в помещении среди ветеранов (возрастная категория 80+), который состоялся в польском городе Торунь, - в беге на 3 тыс. метров, ходьбе на 3 тыс. метров, ходьбе на 5 тыс. метров на шоссе и кроссе на 5 километров. Однако две группы респондентов отдали предпочтение Панасейко, который был признан лучшим.

Выборы лучшего легкоатлета среди мужчин и женщин ФЛАУ проводится ежемесячно.