"Шахтер" сыграет в полуфинале Юношеской лиги УЕФА

Матчи пройдут в рамках "Финала четырех" на стадионе "Коловрэ", расположенном в швейцарском Ньоне, в непосредственной близости от штаб-квартиры УЕФА, сообщает официальный сайт Союза.

В стартовом матче нынешнего розыгрыша "Андерлехт" по всем статьям уступил в гостях турецкому "Галатасараю" (0:3), и едва ли кто-то видел в брюссельцах одного из главных фаворитов турнира. С тех пор бельгийцы обыграли английский "Арсенал" и немецкую "Боруссию", затем выбили действующего обладателя трофея испанскую "Барселону", а хет-трик Арона Лейя-Исека привел к разгрому португальского "Порту" в 1/4 финала (5:0) и обеспечил команде путевку в финальную стадию. У тренера Мохамеда Уаби подобрался интересный коллектив. Так, полузащитник Энди Кавайя уже имеет опыт выступления в Лиге чемпионов УЕФА, а Миле Свилар защищает ворота в возрасте всего 15 лет.

В свою очередь, донецкий "Шахтер" - единственная команда, которая в нынешнем розыгрыше не потерпела ни одного поражения. В плей-офф "оранжево-черные" обыграли греческий "Олимпиакос" и прошлогоднего финалиста турнира португальскую "Бенфику". Причем обоих соперников горняки одолели в схожей манере: по пенальти со счетом 5:4, отыгравшись в основное время (1:1). "Моя команда несколько раз продемонстрировала настоящий донецкий характер, - заявил главный тренер "Шахтера" Валерий Кривенцов. - Везет сильнейшим".

Как сообщал УНИАН, в сезоне 2014/15 проходит второй пробный розыгрыш Юношеской лиги УЕФА - первого клубного турнира УЕФА среди юношей.

На групповом этапе выступают юношеские команды 32 клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Состав групп и календарь матчей такие же, как в Лиге чемпионов.

В плей-офф команды играют по одному матчу. Полуфиналы и финал проводятся в рамках мини-турнира на стадионе "Коловрэ" в Ньоне. Матч за 3-е место не предусмотрен.