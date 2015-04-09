Тренер "Динамо" предрёк два тяжелых матча с "Олимпиком" в полуфинале Кубка Украины
Ассистент главного тренера ФК «Динамо» (Киев) Сергей Федоров прокомментировал жеребьевку полуфинала Кубка Украины, согласно которой динамовцам предстоит сыграть с донецким «Олимпиком».
По мнению экс-защитника, а ныне тренера киевлян, матчи в любом случае будут тяжелыми, сообщает MatchDay.
«Нормальная жеребьевка, из четырех оставшихся команд на этой стадии все ставят задачу пройти в финал, — сказал Сергей Федоров. — Не факт, что нам с «Олимпиком» будет легче, чем, например, если бы мы играли с «Днепром».
«В любом случае нас ждут два тяжелых матча. А задача в Кубке у "Динамо" не обговаривается — только победа», — добавил Федоров.
Ранее сегодня в помещении Премьер-лиги состоялась процедура жеребьевки для квартета лучших участников Кубка Украины сезона 2014/2015 гг.
По результатам жребия были определены следующие пары:
«Олимпик» Донецк - «Динамо» Киев
«Днепр» Днепропетровск - «Шахтер» Донецк
Обладатели финальных путевок будут определяться из двух матчей. Хозяева первых матчей указаны первыми. Встречи состоятся 29 апреля и 20 мая.
Также определен номинальный хозяин решающего матча Кубка Украины сезона 2014/2015 гг. Им станет победитель пары «Олимпик» - «Динамо».