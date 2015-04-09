Сборная Украины опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг-лист сильнейших национальных сборных мира, в котором сборная Украины ухудшила свои позиции сразу на две строчки, в частности, пропустив вперед команду России. На данный момент украинцы занимают 33-е место в рейтинге, сообщает официальный сайт ФИФА.

У команды Михаила Фоменко 772,19 балла, что существенно ниже по сравнению с показателем месячной давности в 838 пунктов. За отчетный период украинцы успели провести две игры, уступив в официальном отборочном матче Евро-2016 сборной Испании (0:1) и не сумев удержать победу в товарищеском матче с командой Латвии (1:1).

В свою очередь, у сборной России 781,16 балла и она также ухудшила свои показатели в сравнении с мартовским рейтингом (788), но из-за более удручающих показателей соперника смогла повысить свои позиции. Россияне не доиграли официальный матч отбора Евро-2016 в гостях против команды Черногории из-за беспорядков на трибунах в Подгорице. Но накануне УЕФА уже успел принять решение по этому матчу, засчитав команде Черногории техническое поражение со счетом 0:3, что сказалось на рейтинге как россиян, так и черногорцев.

Также сборную Украины опередила команда Шотландии, совершившая рывок на 10 мест - с 39-го на 29-е.

Рейтинг по-прежнему возглавляют действующие чемпионы мира сборная Германии (1687) и финалист ЧМ-2014 команда Аргентины (1490). Сборная Бельгии опередила команду Колумбии в борьбе за 3-4 места, Бразилия вышла вперед в споре с Нидерландами за 5-6 места, Португалия по-прежнему 7-я, Уругвай - 8-й, а сборные Франции и Италии выбыли из 10-ки сильнейших, пропустив вперед команды Швейцарии и Испании.

Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 7 мая.