Лучшими спортсменами Украины 2014 года признаны Ольга Харлан и Олег Верняев

В Киеве состоялась церемония награждения лучших спортсменов Украины 2014 года, лауреатов премии "Герой спортивного года".

Главные награды премии, которая присуждается по инициативе Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта Украины - звание "Лучший спортсмен года" и "Лучшая спортсменка года" завоевали гимнаст Олег Верняев и фехтовальщица Ольга Харлан.

Олег Верняев в 2014 году завоевал звание чемпиона мира и Европы по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях), а также стал двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (опорный прыжок, командное первенство).

Ольга Харлан - чемпионка мира и Европы по фехтованию в индивидуальном первенстве, бронзовый призер чемпионата мира и Европы в командном первенстве (сабля).

Звание "Герой украинского спорта" среди женщин получила Вита Семеренко - чемпионка ХХІІ зимних Олимпийских игр по биатлону в эстафете и бронзовый призер Игр в спринте.

Звание "Герой украинского спорта" среди мужчин завоевал Юрий Чебан - чемпион мира по гребле на каноэ (спринт), серебряный призер чемпионата мира (эстафета).

Среди лауреатов других номинаций также следует отметить женскую сборную Украины по биатлону (победительницу эстафеты Сочи-2014), мужскую четверку-парную по академической гребле (чемпионы мира и Европы 2014 года), Юлию Ткач - чемпионку мира и бронзового призера чемпионата Европы по борьбе, Юлию Левченко - чемпионку ІІ Юношеских Олимпийских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту) и паралимпийца Виталий Лукьяненко - двукратного чемпиона, серебряного и бронзового призера зимних Паралимпийских игр в Сочи по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с недостатками зрения.

В своем вступительном слове президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка признался: «Каждый раз на эту церемонию я иду в приподнятом настроении, с особыми эмоциями и ощущениями, ведь вместе в одном зале собирается гордость и слава украинского спорта - золотой фонд нации: наше незабываемое прошлое, славное настоящее и великое будущее. Несмотря на непростые времена для нашей страны 2014-й стал годом больших достижений в истории украинского спорта!».

Главный олимпиец страны поблагодарил спортсменов, тренеров, врачей, специалистов, меценатов и спонсоров, ветеранов спорта, журналистов и болельщиков, всех, кто вместе преодолевал нелегкий путь к победам.

Победители в номинациях «Лучший спортсмен года», «Лучшая спортсменка года», а также «Герой украинского спорта» среди мужчин и женщин от Национального олимпийского комитета Украины получили также финансовую премию в размере 50 тысяч гривен.