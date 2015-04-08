"Динамо" обыграло "Зарю" в четвертьфинале Кубка Украины

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился ответный матч полуфинала Кубка Украины по футболу, в котором киевское "Динамо" принимало луганскую "Зарю" и выиграло со счетом 2:0.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма.

На 32-й минуте Юнес Беланда разыграл с партнером угловой, продвинулся вперед и примерно с линии штрафной навесил, но вместо паса получился меткий удар. Мяч влетел точно в дальнюю девятку. А на 42-й минуте гол забил Лукаш Теодорчик. Интересно, что в этой комбинации поучаствовал 18-летний дебютант команды Богдан Михайличенко, которыя является лишь однофамильцем спортивного директора киевского клуба известнейшего в прошлом игрока команды Алексея Михайличенко.

Таким образом, по сумме двух игр "Динамо" выиграло с общим счетом 4:1 и прошло в полуфинал турнира.

Ранее сегодня в эту стадию соревнований пробился донецкий "Олимпик", который по сумме двух матчей выиграл у полтавской "Ворсклы" - 0:0 (в первой игре) и 1:0 (сегодня).