Ребров и Шовковский обратились к болельщикам «Динамо» с просьбой не допустить провокаций на матче с "Фиорентиной"

Текст обращения опубликован на официальном сайте ФК "Динамо" (Киев).

"В это сложное для Украины время мы искренне рады тому, что смогли вернуть в Киев большой футбол. Как и в незабываемую эпоху Валерия Лобановского, количество желающих попасть на еврокубковый матч киевского «Динамо» намного превосходит вместимость гигантской чаши «Олимпийского». А счастливые обладатели билетов несколько недель живут в трепетном предвкушении незабываемого футбольного действа", - говорится в обращении.

Вместе с тем, напоминают подписанты обращения "несколько негодяев, словно крысы, прокрались на «Олимпийский» за спинами настоящих поклонников футбола, устроили провокации на двух предыдущих международных матчах «Динамо». Их злодеяния были зафиксированы и задокументированы соответствующими службами УЕФА. Если это случится снова, нам с вами грозят самые суровые санкции — от дисквалификации стадиона или лишения права играть международные матчи на территории Украины вплоть до исключения «Динамо» из европейских клубных турниров".

"Можем ли мы допустить подобное? Позволим ли кучке негодяев опорочить результаты нашей совместной работы?" - вопрашают тренер и капитан команды.

Администрация клуба активно работает над решением этого вопроса в правовой плоскости. В то же время нельзя допустить возникновения новых рецидивов, которые сведут на нет спортивные усилия команды. К сожалению, ни охрана стадиона, ни стюарды, которые, согласно регламенту, следят за порядком на трибунах, физически не в состоянии перекрыть провокаторам все пути на арену, если их целью будет сорвать футбольное зрелище.

"Поэтому мы обращаемся к нашему надежному 12-го игроку. В самое страшное для Украины время вы показали миру единство и патриотизм, бесстрашно встав на защиту мира, демократии и справедливости. А сейчас солидарная поддержка всех, кто придет 16 апреля на футбол, нужна «Динамо»! Подонков — единицы, нас — десятки тысяч! Не будьте равнодушными — схватите злоумышленников за руку еще до того, как они сделают свое грязное дело! На самом деле все подлецы — трусы. Отбейте у них желание бравировать своей безнаказанностью, проучите их так, чтобы они раз и навсегда забыли дорогу на стадион".

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Киеве пройдет матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА "Фиорентина" - "Динамо". По итогам двух предыдущих домашних матчей плей-офф турнира, против французского "Генгама" и английского "Эвертона", киевляне подвергались дисциплинарному наказанию от УЕФА за беспорядки, устроенные болельщиками на трибунах.