Сергей Бубка представил свою программу на выборах президента Международной федерации легкой атлетики

Бубка, который является вице-президентом ИААФ с 2007 года и был членом Комиссии атлетов с 2001 года, объявил сегодня свою программу в прямом эфире трансляции Youtube членам мирового легкоатлетического сообщества, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Программа основывается на максимально тесном сотрудничестве со всеми национальными федерациями как средстве создания позитивного наследия этого вида спорта и обязательстве внедрять реформы для привлечения нового поколения участников и болельщиков.

В своей программе Сергей Бубка подчеркивает свое твердое убеждение, что роль президента ИААФ в том, чтобы служить спорту и гарантировать, что Ассоциация обеспечивает наиболее эффективный, оперативный и профессиональный уровень обслуживания для своих членов. Он так описывает свое видение будущего легкой атлетики:

«Спорт вызывает бури эмоций среди болельщиков всего мира, всех поколений, и звезды которые вдохновляют молодежь следовать за ними».

«Легкая атлетика должна иметь целую инфраструктуру мероприятий, материально-техническую базу и поддержку на всех континентах для развития нового поколения атлетов».

«Вид спорта, который предлагает самые лучшие впечатления как на стадионах, так и по телевидению, и собирает массовые аудитории на всех медиа-платформах для привлечения лучших мировых брендов и компаний в качестве спонсоров».

«Нам нужны сильные, всесторонне обеспеченные и успешные национальные федерации, которые составляют основу ИААФ».

В центре этой программы - Видение-2025 (англ. Vision-2025), наиболее интенсивный обзор (анализ) международной легкой атлетики, который проводился когда-либо. Он будет включать в себя ряд рабочих групп, в которые войдут представители национальных федераций и другие заинтересованные стороны, и результаты работы которых будут рассмотрены на внеочередном Конгрессе.

Сергей Бубка 35 раз устанавливал мировые рекорды в прыжках с шестом и выиграл шесть последовательных чемпионов мира, четырехкратный чемпион мира в помещении, чемпион Европы, победитель Кубка мира и Кубка Европы, а также Олимпийский чемпион.

Выборы Президента ИААФ состоятся в августе во время Конгресса ИААФ в Пекине (Китай).