Луческу напрямую связал продление контракта с "Шахтером" с полномасштабной войной России против Украины

Главный тренер донецкого ФК "Шахтер" Мирча Луческу прокомментировал слухи о подписании нового контракта с донецким клубом, заявив, что никакой конкретики в этом вопросе еще не наступило, сообщает dynamo.kiev.ua.

Мистер отметил: "Кого сейчас это волнует? Россия воюет против Украины! В любое время россияне могут начать полномасштабное наступление. И что я буду делать с этим контрактом? Еще совсем недавно я не представлял, что такая ситуация может возникнуть".

Также тренер добавил: "Мы больше года не играем в Донецке из-за военных действий, поэтому я и не спешу продлевать соглашение. Конечно, сейчас я не думаю о собственных интересах, ведь просто хочу спасти "Шахтер". Из-за войны клуб попросту может прекратить свое существование".

Мирча Луческу отработал в "Шахтере" уже почти 11 полных сезонов, начиная с сезона 2004/05. Под его руководством комнада выиграла Кубок УЕФА, 8 титулов чемпиона Украины, 5 титулов обладателя Кубка Украины и 6 Суперкубка.

Нынешний контракт завершается у тренера по окончании сезона 2014/15.