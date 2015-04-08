Кубок Украины, 1/4 финала, "Динамо" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня на столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоится ответный матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Динамо" примет луганскую "Зарю".

В первом матче, состоявшемся 4 марта на нейтральном поле в Запорожье, "Динамо" выиграло со счетом 2:1.

Таким образом, сегодня киевлян устроит победа или ничья с любым счетом, а также минимальное поражение со счетом 0:1. При повторении счета первого матча - 1:2 - будет назначено доолнительное время, а при необходимости, серия пенальти. "Заре" необходимо для успеха по сумме двух матчей побеждать соперника с перевесом в два мяча, либо в один мяч при сверхрезультативной игре (2:3, 3:4 и т.д.)

Лидирующие в нынешнем сезоне в турнирной таблице национального первенства киевляне являются фаворитами и в кубковом противостоянии. Даже несмотря на то, что "Заря" занимает непривычно высокое для себя 4-е место, уверенно проводя сезон в целом.

Первый матч между этими командами лишь подтвердил статус фаворита для киевлян. В течении 33-х минут игры динамовцы забили два гола (Олег Гусев и Артем Кравец) и теперь сопернику предстоит совершить чудо, чтобы выйти в полуфинал.

До нынешнего противостояния команды трижды встречались в кубковых соревнованиях (дважды в розыгрыше Кубка СССР, однажды – в Кубке Украины), и во всех случаях победителем выходило «Динамо».

На котировках букмекерских контор явным фаворитом также является "Динамо", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,24 к 1, в то время как на ничью - 5,38 к 1, а на победу "Зари" - 9,92 к 1.

Стартовые составы команд:

Динамо: 23. Рыбка, 6. Драгович, 24. Вида, 34. Хачериди, 30. Бетао, 14. Михайличенко Б., 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 90. Беланда, 7. Ленс, 91. Теодорчик

Запасные: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 19. Гармаш, 28. Чумак Е., 29. Буяльский, 20. Гусев О., 22. Кравец

Заря: 1. Сантини К., 8. Малышев, 15. Вернидуб, 45. Гордиенко, 99. Пилявский, 6. Каменюка, 18. Малиновский, 29. Тотовицкий, 34. Петряк, 37. Хомченовский, 35. Грицай

Запасные: 36. Полтавцев, 25. Белый, 10. Липартия, 21. Опанасенко, 22. Любенович, 27. Калинин, 20. Караваев