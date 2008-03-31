Сёмин о Лиге чемпионов: надо еще туда выйти

На послематчевой пресс-конференции тренер киевского Динамо Юрий Семин поделился своими впечатлениями от игры с ФК Харьков (1:0 в пользу киевлян) и поведал о текущих сложностях в команде.

"Очень сложно, когда большая группа игроков приезжает из национальных сборных. Сложно по различным причинам – по физическому состоянию, эмоционально. Конечно, мы сыграли сегодня неубедительно. Но с другой стороны нам очень много проблем создала команда Харькова - своим желанием, давлением.

В каких-то моментах, конечно, нам повезло. Но хорошо то, что так хорошо закончилось. Значит будем работать над ошибками. И, конечно, то, что игроки играют через три дня на четвертый, приезжая из сборных, для нас очень большая проблема. 10 человек не было в команде. Они приехали за полтора дня до матча, и восстановить их мы не смогли", - сказал Семин.

На вопрос, заслуживает ли нынешнее киевское Динамо выступать на европейском уровне и что нужно для того, чтобы Динамо стало таким, как было раньше, тренер ответил:

"Вопрос очень сложный. Такие футболисты, как Бессонов, Блохин, игроки их плеяды рождаются не часто. Это уже история. Великая история киевского Динамо. Что нужно сегодня? В первую очередь хорошо работать с молодёжью, чтобы такие ребята появлялись. Наверное им нужно доверять.

Мне вам сложно ответить, как будет команда выступать в Лиге Чемпионов и вообще в еврокубках. Надо еще туда выйти. Мы пока не вышли. Чемпионат продолжается. А когда выйдем, конечно, усиление нужно, но с другой стороны в Динамо есть достойные футболисты, которые могут играть с любыми командами".

Football.ua