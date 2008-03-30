Результаты 32 тура английской Премьер-лиги
20:00, 30 марта 2008Спорт
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Челси вымучил победу
Сегодня второй день 32 тура английской Премьер-лиги. Клуб Андрея Шевченко вымучил домашнюю победу над «боро», Ньюкасл в гостях разгромил Тоттенхэм, а Ливерпуль с минимальным счетом обыграл Эвертон (Торреса, похоже, не остановить:).
Англия. Премьер-лига
32 тур Челси
Челси- Миддлсбро 1:0
Гол: Карвалью 5
Тоттенхэм - Ньюкасл 1:4
Голы: Бент 25 - Батт 45+1, Джереми 52, Оуэн 65, Мартинс 83
Ливерпуль – Эвертон 1:0
Гол: Торрес 6
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