Результаты 32 тура английской Премьер-лиги

Сегодня второй день 32 тура английской Премьер-лиги. Клуб Андрея Шевченко вымучил домашнюю победу над «боро», Ньюкасл в гостях разгромил Тоттенхэм, а Ливерпуль с минимальным счетом обыграл Эвертон (Торреса, похоже, не остановить:).

Англия. Премьер-лига

32 тур Челси - Миддлсбро 1:0

Гол: Карвалью 5

Тоттенхэм - Ньюкасл 1:4

Голы: Бент 25 - Батт 45+1, Джереми 52, Оуэн 65, Мартинс 83

Ливерпуль – Эвертон 1:0

Гол: Торрес 6