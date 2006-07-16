Без чего не может уснуть Уэйн Руни

Нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что он не может заснуть без шума работающего бытового устройства – фена или пылесоса, передает AFP. По словам Руни, эту привычку он приобрел еще в раннем детстве и до сих пор никак не может от нее избавиться, из-за чего ему и его подруге регулярно приходится покупать новую технику.

"Да, я люблю засыпать при включенном свете и телевизоре. Но еще больше мне нравится шум работающего пылесоса или фена. Однако моя подруга запрещает мне засыпать под звуки этих устройств, тем более, что я перепортил уже много фенов – они просто сгорали, потому что я забывал их выключить", - признался спортсмен в собственной автобиографии, отрывки из которой публикуют британские СМИ.

Также Руни признался, что на поле он выглядит "Шреком", но на самом деле он тихий, чувствительный и застенчивый. В интервью The Mirror он заявил, что СМИ слишком раздули его конфликт с португальцем Криштиану Роналду, который произошел на чемпионате по футболу.

Из-за отношений с Руни португальский атакующий полузащитник намерен покинуть "Манчестер Юнайтед". Английский форвард заявил, что уже послал португальцу несколько сообщений, в которых уверял, что конфликт исчерпан, но Роналду непреклонен в своем намерении покинуть клуб.

Лента.ру