Завершился матч ФК Харьков – Динамо Киев

Завершился матч 23 тура Чемпионата Украины по футболу ФК Харьков – Динамо Киев. Счет 0:1 в пользу киевлян.

По причине того, что стадион в Харькове находится в ужасном состоянии, команды играли в Полтаве на стадионе Ворсклы.

Динамовцы забили быстрый мяч: на 9 минуте в воротах Худжамова расписался Гиоане. Дальнейшие события на поле можно назвать театром неиспользованных возможностей. Голевых моментов как у одной, так и у другой команды было предостаточно. Но… Последние минуты матча прошли под аккомпанемент болельщиков, которые кричали "Ворскла!" "Ворскла!".

Итак победа с минимальным счетом сохраняет лидерство за динамовцами, у них 54 очка, на второй позиции Шахтер (53), Днепр (свой матч играет завтра) с 48-ью очками - третий.