СМИ: Игрокам "Говерлы" десять месяцев не платят зарплату

Об этом в комментарии "Футбол 1" заявил нападающий команды Максим Шацких, сообщает Чемпион.

"Ничего не платят. Все как было, так оно и есть - уже почти 10 месяцев. Премии? Какие? Я ни одной премии не видел за все время, проведенное в команде. Никакой! О чем можно говорить?

Читайте также"Карпаты" выиграли матч УПЛ у "Говерлы"Пытался встретиться с руководством, но что-то не удается. Не знаю, что они думают. Держимся на энтузиазме, любви к футболу. Надеюсь, что-то поменяется в лучшую сторону, хочется как-то достучаться. Но как решать вопрос, если невозможно найти руководителя", - рассказал Шацких.

После победы в 18 туре Премьер-лиги над Олимпиком вице-президент Говерлы Александр Шуфрич заявил, что игрокам ужгородской команды выплатят премиальные за победу.

В этот же день с владельцем клуба Нестором Шуфричем должен был встречаться Вячеслав Грозный.