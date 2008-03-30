Результаты 23 тура Чемпионата Украины по футболу

Вчера в украинском футбольном чемпионате стартовал 23 тур. Среди результатов следует отметить разгром луганской Зари, который во Львове учинили местные Карпаты. Все результаты субботы выглядят так:

Карпаты - Заря 3:0 (Фещук 3, 8, Кирильчик 24)

Черноморец - Металлист 0:1 (Коэльо 3)

Металлург - Таврия 1:2 (Косырин 73 - Йокшас 55, Гоменюк 59)

Металлург З - Закарпатье 0:0

Сегодня свое слово скажут лидеры. "Канониры" Заварова в Киеве будут противостоять "горнякам", Динамо на выезде сыграет с ФК Харьков, и в еще одном матче встретятся Кривбасс и Нефтяник-Укрнафта. Завершится 23 тур в понедельник матчем Днепр - Ворскла.