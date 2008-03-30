Результаты 23 тура Чемпионата Украины по футболу
13:47, 30 марта 2008Спорт
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Карпаты разгромили Зарю
Вчера в украинском футбольном чемпионате стартовал 23 тур. Среди результатов следует отметить разгром луганской Зари, который во Львове учинили местные Карпаты. Все результаты субботы выглядят так:
Карпаты - Заря 3:0 (Фещук 3, 8, Кирильчик 24)
Черноморец - Металлист 0:1 (Коэльо 3)
Металлург - Таврия 1:2 (Косырин 73 - Йокшас 55, Гоменюк 59)
Металлург З - Закарпатье 0:0
Сегодня свое слово скажут лидеры. "Канониры" Заварова в Киеве будут противостоять "горнякам", Динамо на выезде сыграет с ФК Харьков, и в еще одном матче встретятся Кривбасс и Нефтяник-Укрнафта. Завершится 23 тур в понедельник матчем Днепр - Ворскла.
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