Яценюк поздравил Марию Музычук с победой на Чемпионате мира по шахматам

«Сердечно поздравляю с исторической победой на Чемпионате мира по шахматам среди женщин», - цитирует премьера пресс-служба Кабинета министров.

«Во время сложного и изнурительного турнира в Сочи Вы показали свои лучшие спортивные качества: упорство, настойчивость, выносливость, неугасимую волю к победе. Ваш победный финальный матч с российской шахматисткой вписал яркую страницу в книгу славы украинского спорта», - подчеркнул Яценюк в поздравительном обращении.

Читайте такжеМария Музычук стала чемпионкой мира по шахматам

«Спасибо Вам за искрометную, острую и бескомпромиссную игру, за неподдельные эмоции, которые Вы подарили своим болельщикам и всем поклонникам шахмат, за то, что целый мир увидел, каким интеллектом, силой воли и выдающимся талантом богата Украина», - добавил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Музычук завоевала мировую шахматную корону в турнире, который проходил в российском Сочи.