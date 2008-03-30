Результаты 32 тура английской Премьер-лиги

Вчера в рамках 32 тура Премьер-лиги в Англии были сыграны 7 матчей. Лидер нынешнего чемпионата Манчестер Юнайтед разгромил Астон Виллу со счетом 4:0 и сохранил преимущество в шесть очков над лондонским Арсеналом, который в свою очередь смог вырвать победу у Болтона, проигрывая по ходу матча 0:2.

Английская Премьер-лига. 32 тур МЮ - Астон Вилла 4:0 (Роналду 16, Тевес 33, Руни 52, 70)

Болтон - Арсенал 2:3 (Тэйлор 14, 43 - Галлас 62, Ван Перси 67 (пен.), Самуэль 90)

Бирмингем - Манчестер Сити 3:1 (Сарате 40, 54, Макшеффри 77 (пен.) - Элану 59 (пен.))

Дерби - Фулхэм 2:2 (Вилья 10, 80 - Камара 23, Ликок 78 (авт.)

Портсмут -Уиган 2:0 (Дефо 31, 90)

Сандерленд - Вест Хэм 2:1 (Джонс 28, Рид 90 - Люнберг 17)

Рединг - Блэкберн 0:0

Сегодня пройдут еще три встречи. Челси, отстающий от манкунианцев на восемь очков, сыграет с Мидлсбро, Тоттенхэм померяется силами с Ньюкаслом, а Ливерпуль сразится с Эвертоном.