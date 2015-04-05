"Шахтер" вернулся на 2-е место в таблице Премьер-лиги

В Киеве на "Оболонь-Арене" завершился матч 18-го тура украиснкой футбольной Премьер-лиги, в котором мариупольский "Ильичевец" принимал донецкий "Шахтер" и проиграл со счетом 2:6.

Судьба матча была решена еще в первом тайме.

Дончане не стали откладывать вопрос о победителе и с первых минут принялись доказывать, что они намного сильнее соперника. На 10-й минуте счет открыл Александр Гладкий, а в середине тайма, на 23-й, после масированного штурма ворот "Ильичевца" мариуполец Руслан Зубков срезал мяч в собственные ворота - автогол. На 41-й минуте Сергей Шевчук забил ответный гол и, казалось, возродил интригу игры. Но, на 43-й Роберто Марлос, а на 45-й Алекс Тейшейра довели преимущество до крупного - 41.

Во втором тайме на гол мариупольца Сергея Гриня своими точными ударами ответили Тейшейра и Веллингтон Нем.

Таким образом, в турнирной атблице у "Шахтера" 41 очко и команда на 1 балл опережает днепропетровский "Днепр". Лидирует киевское "Динамо" - 48 очков.