Мария Музычук стала чемпионкой мира по шахматам

Решающая партия, состоявшаяся в воскресенье вечером, завершилась вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Перед партией счет был 2:1 в пользу украинки. В трех предыдущих партиях она дважды сыграла черными вничью и выиграла партию белыми. Таким образом, сегодня украинку вполне устраивала ничья в партии, где она играла белыми. Партия, в которой соперница постоянно атаковала, завершилась на 56-м ходу.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам проходил в Сочи (Россия) с 16 марта по 5 апреля.