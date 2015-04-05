Мария Музычук стала чемпионкой мира по шахматам
19:49, 05 апреля 2015Спорт
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В Сочи завершился финальный матч Чемпионата мира по шахматам, в котором украинка Мария Музычук обыграла россиянку Наталию Погонину со счетом 2,5:1,5 очка.
Мария Музычук впервые в карьере стала чемпионкой мира / sochi2014.fide.com
Решающая партия, состоявшаяся в воскресенье вечером, завершилась вничью, сообщает официальный сайт соревнований.
Перед партией счет был 2:1 в пользу украинки. В трех предыдущих партиях она дважды сыграла черными вничью и выиграла партию белыми. Таким образом, сегодня украинку вполне устраивала ничья в партии, где она играла белыми. Партия, в которой соперница постоянно атаковала, завершилась на 56-м ходу.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам проходил в Сочи (Россия) с 16 марта по 5 апреля.
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