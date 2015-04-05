Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золотую медаль этапа Кубка мира

Об этом сообщает телеканал "24".

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"Еще одна победа Олега Верняева, на этот раз в Словении. 21-летний украинский гимнаст стал победителем этапа Кубка мира в Любляне. Триумф Верняев оформил на гимнастическом коне. Результат Олега - 15,275", - говорится в сообщении.

В прошлом году Верняев стал чемпионом мира и Европы на другом снаряде - брусьях.