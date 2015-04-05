Из-за конфликта на Донбассе Луческу может потерять $ 50 миллионов инвестиций - СМИ

Как передает портал arcaajans.com, Луческу все еще думает о целесообразности ухода из "Шахтера". Причиной тому - непростые вопросы, которые связывают Мирча с Украиной.

Читайте такжеУкраина в еврокубках: разгром от «Динамо» и рекорд «Днепра»

По информации источника, за 11 лет, проведенных в "Шахтере", Луческу успел обзавестись значительными активами на Донбассе - от земельных участков до различных видов недвижимости. Кроме того, в замороженном состоянии находятся и некоторые его банковские счета.

По подсчетам турецких журналистов, всего из-за конфликта на Донбассе Луческу может лишиться активов на сумму 50 млн долл. В связи с этим ожидается, что в ближайший месяц он проведет встречу с владельцем ШахтераРинатом Ахметовым, на которой попытается прояснить для себя все интересующие его вопросы.

Турецкие источники не исключают, что Ахметов пообещает помочь Луческу в решении его финансовых проблем в обмен на продление контракта, отмечает портал Шахта.