"Волынь" проиграла "Заре" матче Премьер-лиги

В Луцке завершился матч 18-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала луганскую "Зарю" и проиграла со счетом 1:2.

Решающим в этом матче оказался второй тайм.

Хозяева поля с небольшим преимуществом провели первый тайм и на 32-й минуте реализовали его. После навеса в штрафную защитник луганчан Виталий Вернидуб неудачно отбил мяч прямо на соперника Вячеслава Шарпара, тот пробил, и мяч рикошетом от Андрея Пилявского залетел в ворота - 1:0.

Игра, в буквальном смысле слова, перевернулась в течении двух минут в начале второго тайма. На 51-й минуте гол забил Дмитрий Хомченовский. Александр Караваев справа сделал передачу в штрафную, Джаба Липартия отвлек внимание Богдана Шуста, и Хомченовский спокойно сравнял счет.

Спустя минуту, на 52-й, победный гол в этом матче забил Филипп Будковский. Провалом в обороне "Волыни" воспользовался Липартия, который слева сделал передачу на Будковского, и тот без помех расстрелял ворот соперника - 1:2.

18-й тур УПЛ завершится вечерними матчами "Ильичевец" - "Шахтер" и "Металлург" (Запорожье) - "Карапаты".