Умер футбольный комментатор Сергей Панасюк

В ночь с 4 на 5 апреля не стало комментатора телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2» Сергея Панасюка. Сергею было всего 33 года, сообщает официальный сайт телеканалов.

Сергей начал работу на канале с первых дней его основания в 2008 году. Специализировался на комментировании матчей чемпионатов Украины и Италии, был ведущим проектов «Футбол LIVE», «Шлях до Варшавы».

Сердце Сергея Панасюка не выдержало во время игры в футбол. Искусственное дыхание, массаж сердца и приезд скорой помощи так и не смогли вернуть к жизни одного из лучших футбольных комментаторов Украины.