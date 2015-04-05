Премьер-лига, 18-й тур, "Волынь" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 18-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле луганскую "Зарю".

В этом матче сойдутся 6-я и 4-я команды турнирной таблицы УПЛ.

"Заря" в нынешнем сезоне проводит свои матчи далеко за пределами родного города и стадиона. Домашние игры луганчане проводят на нейтральном поле в Запорожье. Тем не менее, команда Юрия Вернидуба сумела закрепиться в верхней части турнирной таблицы, а сейчас на равных ведет борьбу за 4-5 места с харьковским "Металлистом". У обоих коллективов по 27 очков.

Их прямым конкурентом также является "Волынь", расположившаяся на 6-м месте в таблице - 24 балла. И этот матч крайне важен не только для самих играющих команд, но и для "третьей стороны" в лице харьковчан.

На котировках букмекерских контор шансы команд на победу также считаются приблизительно равными. Небольшой перевес "Волыни" обуславливается тем фактором, что матч проходит в Луцке. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 2,38 к 1, на победу "Зари" - 2,77 к 1, а на ничью - 3,23 к 1.

Стартовые составы команд:

Волынь: 1. Шуст, 15. Жунич, 91. Парцвания, 6. Бабенко Р., 10. Бикфалви, 11. Шарпар, 13. Шабанов, 19. Кобахидзе, 23. Немчанинов, 79. Бабатунде, 93. Матей

Запасные: 74. Кичак, 30. Гуменюк О., 33. Новак, 8. Политыло, 14. Полевой, 89. Козьбан, 94. Хомченко

Заря: 1. Сантини К., 8. Малышев, 15. Вернидуб, 45. Гордиенко, 99. Пилявский, 6. Каменюка, 10. Липартия, 18. Малиновский, 37. Хомченовский, 20. Караваев, 28. Будковский

Запасные: 36. Полтавцев, 16. Ярмаш, 4. Чайковский, 21. Опанасенко, 29. Тотовицкий, 34. Петряк, 35. Грицай