ЧМ по шахматам, финал, Музычук (Украина) - Погонина (Россия): видео онлайн-трансляция

Сегодня в Сочи проходит заключительная - четвертая - партия финального матча чемпионата мира по шахматам среди женщин, в которой встречаются Мария Музычук (Украина) и Наталья Погонина (Россия).

На данный момент счет 2:1 в пользу украинки. В трех предыдущих партиях она дважды сыграла черными вничью и выиграла партию белыми.

Таким образом, сегодня украинку устроит ничья в партии, где она будет играть белыми.

В случае поражения Музычук счет сравняется и тогда решающими станут партии с укороченным контролем времени, которые пройдут в понедельник.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам проходит в Сочи (Россия) с 16 марта по 7 апреля.