ЧМ по шахматам, финал, Музычук (Украина) - Погонина (Россия): видео онлайн-трансляция

15:01, 05 апреля 2015
Спорт
13682

В Сочи проходит заключительная партия финального матча.

sochi2014.fide.com

Сегодня в Сочи проходит заключительная - четвертая - партия финального матча чемпионата мира по шахматам среди женщин, в которой встречаются Мария Музычук (Украина) и Наталья Погонина (Россия).  

На данный момент счет 2:1 в пользу украинки. В трех предыдущих партиях она дважды сыграла черными вничью и выиграла партию белыми. 

Таким образом, сегодня украинку устроит ничья в партии, где она будет играть белыми. 

В случае поражения Музычук счет сравняется и тогда решающими станут партии с укороченным контролем времени, которые пройдут в понедельник.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам проходит в Сочи (Россия) с 16 марта по 7 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter