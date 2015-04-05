ЧМ по шахматам, финал, Музычук (Украина) - Погонина (Россия): видео онлайн-трансляция
15:01, 05 апреля 2015Спорт
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В Сочи проходит заключительная партия финального матча.
sochi2014.fide.com
Сегодня в Сочи проходит заключительная - четвертая - партия финального матча чемпионата мира по шахматам среди женщин, в которой встречаются Мария Музычук (Украина) и Наталья Погонина (Россия).
На данный момент счет 2:1 в пользу украинки. В трех предыдущих партиях она дважды сыграла черными вничью и выиграла партию белыми.
Таким образом, сегодня украинку устроит ничья в партии, где она будет играть белыми.
В случае поражения Музычук счет сравняется и тогда решающими станут партии с укороченным контролем времени, которые пройдут в понедельник.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам проходит в Сочи (Россия) с 16 марта по 7 апреля.
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