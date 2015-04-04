Украинка Музычук и россиянка Погонина сыграли вничью в третьей партии финала ЧМ по шахматам
20:37, 04 апреля 2015Спорт
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Музычук достаточно ничьей в последней партии, чтобы выиграть титул.
Мария Музычук повела в счете в финале ЧМ / sochi2014.fide.com
В Сочи (Россия) завершилась третья партия финального матча Чемпионата мира по шахматам, в котором украинка Мария Музычук и россиянка Наталья Погонина сыграли вничью.
Партия, в середине которой украинка, игравшая черными, имела перевес и шансы на победу, закончилась на 67-м ходу, когда на доске оставались лишь четыре фигуры - пешка и король с каждой стороны.
Таким образом, счет в матче стал 2:1 в пользу украинки. И в воскресенье, в заключительной четвертой партии, Музычук достаточно будет белыми сыграть вничью.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам проходит в Сочи (Россия) с 16 марта по 7 апреля.
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