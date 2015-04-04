"Динамо" и "Днепр" одержали очередные победы в Премьер-лиге

Киевское "Динамо" выиграло у одесского "Черноморца", а днепропетровский "Днепр" у полтавской "Ворсклы" в гостевых матчах 18-го тура украинской футбольной Премьер-лиги.

"Динамо" и "Черноморец" проводили свой матч на столичном стадионе "Динамо", так как ГУ МВД Одесской области не разрешает проводить игры в Одессе из-за отсутствия гарантий безопасности зрителей и участников массового мероприятия. Матч в Киеве прошел в достаточно упорной борьбе и первый тайм завершился нулевой ничьей. Лишь в самом начале второго тайма киевляне воплотили свое преимущество в гол, который забил Олег Гусев. На 49-й минуте Андрей Ярмоленко сделал диагональную передачу, Гусев вышел один на один и спокойно пробил мимо голкипера "Черноморца" Юрия Мартыщука. А спустя почти полчаса, на 76-й минуте, Лукаш Теодорчик оказался первым у отскочившего мяча после удара Домагоя Виды, и добил его в сетку ворот - 0:2.

В игре в Полтаве счет уже на 2-й минуте открыл форвард "Днепра" Евгений Селезнев. Правда, на 14-й минуте игрок "Ворсклы" Санжар Турсунов сравнял результат. Но, перед самым перерывом, на 45-й минуте, Селезнев сделал дубль. Этот гол и стал решающим в матче. А в самой концовке игры, на 96-й минуте, Евгений Коноплянка забил третий гол в ворота полтавчан - 1:3.

В остальных матчах 18-го тура, завершившихся на данный момент, ужгородская "Говерла" обыграла в гостях донецкий "Олимпик" - 1:2 (игра проходила на нейтральном поле в Киеве), а харьковский "Металлист" на домашнем стадионе был сильнее донецкого "Металлурга" - 1:0.

Тур завершится в воскресенье.