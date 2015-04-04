УПЛ, 18-й тур, "Черноморец" - "Динамо": видео онлайн-трансляция

Сегодня на столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором одесский "Черноморец" выступит номинальным хозяином поля в игре с киевским "Динамо".

Клубный стадион «Динамо» станет домашней ареной для одесситов до конца сезона 2014/15. Это связано с тем, что ГУ МВД по Одесской области не может гарантировать безопасность зрителей и участников массового мероприятия в связи со сложной обстановкой в регионе.

Немотря на то, что сейчас киевляне принимают соперников в основном на другом столичном стадионе - НСК «Олимпийский», место очередной встречи станет очевидным бонусом для коллектива Сергея Реброва. Март показал отличную игру киевлян на трех фронтах - в чемпионате УПЛ, Кубке Украины и Лиге Европы. И в каждом турнире они вполне могут ставить целью завоевание главного приза.

Матч с одесситами несет задачу не только сохранения достаточно серьезного отрыва от преследователей, но и диагностику тенденций - насколько форма сохранена и как на отдельных игроков и команду в целом повлияли визиты многих представителей клуба в различные сборные.

Матч первого круга, состоявшийся 30 августа 2014 года, завершился победой киевлян со счетом 2:0 (дубль на счету Андрея Ярмоленко). Сейчас даже ничья может быть расценена как явное достижение команды Александра Бабича.

Впрочем, букмекеры настроены категорично в пользу "Динамо". На котировках контор на победу "Черноморца" ставки принимаются с коэффициентом 15,05 к 1, в то время как на ничью - 6,56 к 1, а на победу "Динамо" - 1,15 к 1.

Стартовые составы команд:

Черноморец: 13. Мартыщук, 33. Слинкин, 42. Крнета, 77. Кутас, 32. Петько, 55. Филимонов, 94. Данченко О., 22. Кабаев, 27. Балашов, 90. Диденко, 15. Гидрани

Запасные: 44. Паст, 25. Мартыненко, 39. Васин Д., 88. Луценко О., 24. Гречишкин, 4. Путраш, 99. Яворский В.

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 24. Вида, 34. Хачериди, 16. Сидорчук, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 20. Гусев О., 10. Ярмоленко, 85. Мбокани

Запасные: 23. Рыбка, 6. Драгович, 30. Бетао, 28. Чумак Е., 45. Калитвинцев В., 91. Теодорчик, 22. Кравец