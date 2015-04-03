Украинка Музычук выиграла у россиянки Погониной вторую партию финала ЧМ по шахматам

В Сочи завершилась вторая партия финала Чемпионата мира по шахматам, в которой украинка Мария Музычук обыграла россиянку Наталью Погонину, сообщает официальный сайт соревнований.

Партия, в которой Музычук играла белыми, завершилась на 58-м ходу.

Накануне, в первой партии финала соперницы сыграли вничью. Таким образом, счет стал 1,5:0,5 очка в пользу украинки.

По регламенут соревнований, финал Чемпионата мира состоит из 4-х партий. В случае равенства по результатам основных партий (2:2), соперницам предстоит провести серию из блиц-партий.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам проходит в Сочи (Россия) с 16 марта по 7 апреля.