Украинка Музычук выиграла у россиянки Погониной вторую партию финала ЧМ по шахматам
20:17, 03 апреля 2015Спорт
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Общий счет встречи стал 1,5: 0,5 очка в пользу украинки.
Мария Музычук повела в счете в финале ЧМ / sochi2014.fide.com
В Сочи завершилась вторая партия финала Чемпионата мира по шахматам, в которой украинка Мария Музычук обыграла россиянку Наталью Погонину, сообщает официальный сайт соревнований.
Партия, в которой Музычук играла белыми, завершилась на 58-м ходу.
Накануне, в первой партии финала соперницы сыграли вничью. Таким образом, счет стал 1,5:0,5 очка в пользу украинки.
По регламенут соревнований, финал Чемпионата мира состоит из 4-х партий. В случае равенства по результатам основных партий (2:2), соперницам предстоит провести серию из блиц-партий.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам проходит в Сочи (Россия) с 16 марта по 7 апреля.
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