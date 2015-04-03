Знаменитый ветеран "Динамо" Бессонов вошел в селекционную службу клуба
15:42, 03 апреля 2015Спорт
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Знаменитый в прошлом футболист, а после успешный тренер Владимир Бессонов вернулся на работу в ФК "Динамо" (Киев).
Бессонов будет отвечать за поиск игроков для "Динамо" / dynamo.kiev.ua
В клубе он займет должность тренера-селекционера, сообщает пресс-служба "Динамо".
В обязанности специалиста будет входить поиск одаренных футболистов в Украине и за рубежом.
Бессонов выступал в "Динамо" с 1976-го по 1990-й год. Является многократным чемпионом и обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА. Также на его счету 79 матчей в составе сборной СССР.
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