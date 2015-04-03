Знаменитый ветеран "Динамо" Бессонов вошел в селекционную службу клуба

В клубе он займет должность тренера-селекционера, сообщает пресс-служба "Динамо".

В обязанности специалиста будет входить поиск одаренных футболистов в Украине и за рубежом.

Бессонов выступал в "Динамо" с 1976-го по 1990-й год. Является многократным чемпионом и обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА. Также на его счету 79 матчей в составе сборной СССР.