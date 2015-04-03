Сборная Украины опустилась на пять мест в рейтинге УЕФА

На счету команды Михаила Фоменко 29,712 балла, сообщает пресс-служба УЕФА.

Падение в рейтинге стало следствием проигрыша от команды Испании (0:1) и ничьей с командой Латвии (1:1). Из-за гола, пропущенного на последних секундах игры с командой Латвии, украинцы существенно ухудшили свои позиции.

Два первых места по-прежнему занимают чемпионы мира немцы и чемпионы Европы испанцы. Третье место на счету сборной Англии.

Коэффициенты национальных сборных рассчитываются, исходя из их последних результатов. Текущий рейтинг на 20 процентов сформирован из результатов ЕВРО-2012 (квалификация/финальный турнир), по 40 процентов составляют результаты ЧМ-2014 (квалификация/финальный турнир) и ЕВРО-2016 (квалификация).