Сборная Украины опустилась на пять мест в рейтинге УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный рейтинг-лист национальных сборных, в ктором команда Украины опустилась с 10-го на 15-е место.
На счету команды Михаила Фоменко 29,712 балла, сообщает пресс-служба УЕФА.
Падение в рейтинге стало следствием проигрыша от команды Испании (0:1) и ничьей с командой Латвии (1:1). Из-за гола, пропущенного на последних секундах игры с командой Латвии, украинцы существенно ухудшили свои позиции.
Два первых места по-прежнему занимают чемпионы мира немцы и чемпионы Европы испанцы. Третье место на счету сборной Англии.
Коэффициенты национальных сборных рассчитываются, исходя из их последних результатов. Текущий рейтинг на 20 процентов сформирован из результатов ЕВРО-2012 (квалификация/финальный турнир), по 40 процентов составляют результаты ЧМ-2014 (квалификация/финальный турнир) и ЕВРО-2016 (квалификация).