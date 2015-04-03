Сборная Украины опустилась на пять мест в рейтинге УЕФА

14:51, 03 апреля 2015
Спорт
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный рейтинг-лист национальных сборных, в ктором команда Украины опустилась с 10-го на 15-е место.

Минутная расслабленность в игре с Латвией стоила сборной Украины существенного падения в рейтинге / ffu.org.ua

На счету команды Михаила Фоменко 29,712 балла, сообщает пресс-служба УЕФА.

Падение в рейтинге стало следствием проигрыша от команды Испании (0:1) и ничьей с командой Латвии (1:1). Из-за гола, пропущенного на последних секундах игры с командой Латвии, украинцы существенно ухудшили свои позиции.

Два первых места по-прежнему занимают чемпионы мира немцы и чемпионы Европы испанцы. Третье место на счету сборной Англии.

Коэффициенты национальных сборных рассчитываются, исходя из их последних результатов. Текущий рейтинг на 20 процентов сформирован из результатов ЕВРО-2012 (квалификация/финальный турнир), по 40 процентов составляют результаты ЧМ-2014 (квалификация/финальный турнир) и ЕВРО-2016 (квалификация).

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