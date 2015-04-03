В киевской велогонке примут участие команды из Польши, Дании и Беларуси

Об этом сообщает пресс-служба Оргкомитета соревнований.

Польская команда Wibatech Fuji Zory уже традиционно участвует в серии майских стартов Race Horizon Park. В прошлом году при поддержке команды лидер Смолен Томаж (Smolen Tomasz) пытался подняться на высокое место все три гоночных дня, но выше 13-го места поляку взойти не удалось. Благодаря спонсорам и новым техническим директорам Отто Петеру (Германия) и Марио Вочу (Австрия), список Wibatech Fuji Zory пополнился двумя австрийскими гонщиками — братьями Деннисом и Тобиасом Вочеми. Кроме того, в феврале в ряды команды зачислены два новых спортсмена — Войцех Скарзински и Бартош Пилиш, которые в прошлом году выступали за команду Mexller.

Один из самых известных украинских велосипедистов Руслан Подгорный (чемпион мира в командной гонке преследования на треке 1998 г., чемпион Европы в индивидуальной гонке преследования на треке 1999 г. (U-23), чемпион Европы в групповой гонке на треке (U-23)) сегодня тренирует новоиспеченный минский проект «Minsk Cycling Club». Справедливости ради стоит сказать, что такого состава Минск в Украину еще не привозил.

Андрей Красильников выступал за континентальную команды GARMIN, в 2013 году был чемпионом Беларуси в групповой гонке. Константин Клименков в 2013 году выступал за континентальный клуб «Астана», а в прошлом сезоне на Race Horizon Park боролся за подиум в составе украино-итальянского проекта Amore&Vita. Станислав Божков 4 года выступал за итальянские клубы Palazago Zocorinese (Olivano Loccatelli) и Podenzano и добыл 5 побед на престижных гонках в Италии. Сергей Папок также выступал за итальянский клуб Opla', где был самым конкурентоспособным гонщиком в пелотоне, на его счету 10 побед в итальянском календаре. «Уровень наших гонщиков вполне профессиональный, и обучать их не приходится. Мне очень легко работается с ребятами. Антон Музычкин, например, чемпион мира на треке среди юниоров в гонке скретч в 2012 году. А про Cашу Кучинского — легенду белорусского шоссейного спорта, опытнейшего спортсмена WorldTour — можно и не говорить. Состав на киевские гонки мы привезем очень конкурентный, и будем уверенно претендовать на победы все три дня», — заявляет Подгорный.

Таким образом, на сегодня в пелотоне Race Horizon Park 9 международных команд из Чехии, США, Италии, Австрии, Болгарии, Венгрии, Польши, Беларуси и Дании.

Международная велогонка Race Horizon Park 2015 традиционно состоится в дни празднования Дня Киева и пройдет по улицам столицы уже восьмой год подряд в течении трех дней: 29 мая (Голосеевский район), 30 мая (ул. Крещатик) и 31 мая (Соломенский район).

Комиссаром UCI назначен опытный израильский судья Иешуа Копитко.