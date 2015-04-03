Немецкий олимпийский чемпион Гросс отказался от работы со сборной Украины по биатлону в пользу команды России

Немецкий специалист пояснил, что в связи с изменившимися личными обстоятельствами он не может принять предложение украинской федерации, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Вместе с тем, Гросс выразил признательность за приглашение поработать с одной из ведущих команд мира и пожелал украинской сборной дальнейшего развития и успехов в соревнованиях.

В то же время, российское издание Sports.ru сообщает, что Гросс станет тренером мужской сборной России. Во время чемпионата России он был в Тюмени и встречался с губернатором Тюменской области, членом правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Якушевым.

Пока решается, в каком качестве немецкий специалист будет работать с российской командой. Вероятно, он возглавит группу биатлонистов, которые были недовольны старшим тренером Александром Касперовичем. После сезона с президентом СБР Александром Кравцовым большой разговор имели Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов и Максим Цветков.

Гросс - 4-х кратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира. Завершил спортивную карьеру в 2007-м году. В качестве тренера работал с женской сборной Германии, которую покинул по окончании Олимпиады в Сочи, в феврале 2014 года.