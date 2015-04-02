Селезнев установил рекорд "Днепра" по количеству голов за годы Независимости

Новый клубный рекорд составляет теперь 67 голов, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

Селезнев добился рекорда следующим образом: 53 мяча были забиты в рамках чемпионата Украины, 8 — Кубка страны и 6 — в еврокубках.

Показатели Сергея Назаренко следующие: 66 голов из которых 54 мяча — в чемпионате страны, 4 — в Кубке и 8 — в еврокубках.

Абсолютный же рекорд принадлежит Олегу Протасову, установленному им в союзные времена — 108 голов, которые распределяются по 4 турнирам следующим образом: 95 — в чемпионате СССР, 7 — в Кубке СССР, 4 — в еврокубках, и 2 — в Кубке Федерации футбола СССР.

Евгений Селезнев шел к рекорду 6 лет, исключая проведенный в «Шахтере» сезон 2011/2012. За днепропетровскую команду Евгений отличился в своем первом же матче, поразив 25 июля 2009 года ворота харьковского «Металлиста», ну а самым результативным в «Днепре» для него оказался сезон 2010/2011, когда 19 раз поразил ворота соперников.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля состоялся матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Днепр" разгромил одесский "Черноморец" со счетом 4:0. Дубль в этом матче на счету Евгения Селезнева.