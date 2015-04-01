Американские сенаторы призвали ФИФА забрать чемпионат мира по футболу у Путина

Под письмом стоят подписи 13 американских законодателей включительно с республиканцем Джоном Маккейном, демократом Робертном Менендесом, республиканцами Марко Рубио и Роном Джонсоном, сообщает "Голос Америки".

“Ради завершения кризиса в Украине и обеспечения успешного проведения Чемпионата мира по футболу 2018-го года, мы решительно призываем ФИФА отказать режиму Путина в проведении Чемпионата мира 2018-го года и готовиться к его проведению в другой стране", - говорится в письме опубликованном на сайте Сенатского комитета по иностранным отношениям.

Американские законодатели также выразили убеждение, что "проведение Чемпионата мира ФИФА в России незаслуженно усилит престиж путинского режима в то время, когда его необходимо осуждать, и предоставит экономическое облегчение России, в то время когда международное сообщество накладывает на Россию экономические санкции".

"Уже почти год прошел со времени, когда российские военные без опознавательных знаков и поддерживаемые Россией сепаратисты начали расчленение Украины. С того времени, более чем 40 стран, все из которых являются членами ФИФА, ввели санкции против России, чтобы приблизить разрешение конфликта. Недопустимо, что на фоне того, как половина стран-участников Чемпионата мира по футболу 2014-го года присоединились к международным санкциям, чтобы противодействовать агрессии России, ФИФА даже не рассматривает возможности дать своим членам возможность проголосовать за перенос соревнований 2018-го года в страну, которая уважает общие принципы ФИФА и международного права", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018. В течение последнего времени раздаются многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018, из-за аннексии РФ украинского Крыма и поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины. ФИФА игнорирует эти призывы, подчеркивая что спорт вне политики.