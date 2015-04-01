«Украинские атаманы» проведут очередной матч WSB против «Алжирских пустынных ястребов»

В домашнем поединке наша команда встретится с представителями Алжира - «Алжирскими пустынными ястребами», сообщает пресс-служба "атаманов".

Перед стартом противостояния с алжирцами «Украинские атаманы» занимают 4-ю строчку в подгруппе «А» с 21-м набранным баллом. В то время как «Пустынные ястребы» занимают последнюю 8-ю строчку турнирной таблицы с 5-ю зачетными очками.

В предыдущем раунде соревнований алжирская команда уступила «Британским львиным сердцам» со счетом 2:3. С таким же счетом закончили матчевую встречу «Украинские атаманы» уступив «Марокканским атласным львам» в выездной матчевой встрече.

Напомним, в нынешнем сезоне соревнований «Атаманы» и «Пустынные ястребы» уже встречались между собой. В рамках пятого тура Всемирной серии бокса наша команда в выездном матче победили алжирцев со счетом 3:2.

Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча "Украинские атамани" - "Алжирские пустынные ястребы" 10 апреля в 21:30.