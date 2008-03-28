Знаменитый бразильский футболист Ромарио объявил о завершении карьеры. 42-летний спортсмен в последние годы выступал за бразильский клуб Vasco da Gama, являясь играющим тренером этой команды, сообщает ИТАР-ТАСС.

Возможно, что одной из причин, побудивших Ромарио принять это решение, стала четырехмесячная дисквалификация, наложенная на футболиста за употребление запрещенного препарата. В связи с этим как профессионал на поле Ромарио больше не выйдет.

Ромарио, по прозвищу "Коротышка" - один из символов футбола 90-х годов. Наиболее ярко талант бразильца проявился во время его выступлений за испанскую "Барселона". В 1994 году Ромарио в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира. В этом же году он получил "Золотой мяч" - приз лучшему игроку в мире по итогам года. Ромарио - владелец уникального достижения. В 2007 году форвард сумел в 1000-й раз за свою карьеру поразить ворота соперника.